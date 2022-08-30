З собою — змінна білизна, пляшка води та улюблена іграшка: поліція проінструктувала батьків перед 1 вересня

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться у четвер, 1 вересня. У деяких містах школярі матимуть змогу вчитися у звичайному режимі, якщо це дозволить безпекова ситуація, в інших учні займатимуться онлайн.

Напередодні 1 вересня в Патрульній поліції дали корисні поради батькам школярів стосовно освітнього процесу під час воєнного стану

В поліції підкреслили, що за будь-якої форми навчання діти під час можливої евакуації чи спуску до укриття, братимуть з собою наплічники, в яких мають бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості), зарядний пристрій та павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

«Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів. Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», — йдеться у повідомленні.

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Фото Pixabay

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