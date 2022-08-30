З собою — змінна білизна, пляшка води та улюблена іграшка: поліція проінструктувала батьків перед 1 вересня
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться у четвер, 1 вересня. У деяких містах школярі матимуть змогу вчитися у звичайному режимі, якщо це дозволить безпекова ситуація, в інших учні займатимуться онлайн.
Напередодні 1 вересня в Патрульній поліції дали корисні поради батькам школярів стосовно освітнього процесу під час воєнного стану
В поліції підкреслили, що за будь-якої форми навчання діти під час можливої евакуації чи спуску до укриття, братимуть з собою наплічники, в яких мають бути:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості), зарядний пристрій та павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
«Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів. Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», — йдеться у повідомленні.
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Фото Pixabay79
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