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Суспільство та люди

У Дніпрі та Кривому Розі школярі не сядуть за парти 1 вересня, — голова облради

18:04 26 серпня 2022
школа

Попри те, що новий навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня, не у всіх навчальних закладах буде очне навчання.

У Дніпрі та Кривому Розі у новому навчальному році школярі будуть перебувати на дистанційному навчанні. Про це на брифінгу заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Дніпро, Кривий Ріг прийнято рішення про те, що буде дистанційне навчання», — зазначив він.

У деяких населених пунктах Дніпропетровської області, які не постраждали від російських обстрілів, діти навчатимуться за змішаною формою.

За змішаної форми планують навчання у дві зміни, щоб у разі повітряних тривог укриття змогли вмістити всіх учнів та вчителів.

Раніше повідомлялося, що батьки самі зможуть обирати формат навчання для своєї дитини.

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