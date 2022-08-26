У Дніпрі та Кривому Розі школярі не сядуть за парти 1 вересня, — голова облради

Попри те, що новий навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня, не у всіх навчальних закладах буде очне навчання.

У Дніпрі та Кривому Розі у новому навчальному році школярі будуть перебувати на дистанційному навчанні. Про це на брифінгу заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.



«Дніпро, Кривий Ріг прийнято рішення про те, що буде дистанційне навчання», — зазначив він.



У деяких населених пунктах Дніпропетровської області, які не постраждали від російських обстрілів, діти навчатимуться за змішаною формою.



За змішаної форми планують навчання у дві зміни, щоб у разі повітряних тривог укриття змогли вмістити всіх учнів та вчителів.

Раніше повідомлялося, що батьки самі зможуть обирати формат навчання для своєї дитини.

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