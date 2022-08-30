Папа та дугіна: Ватикан пояснив слова понтифіка про вбиту рашистку

Після шквалу критики, що обрушилася на Папу Франциска, який назвав загиблу доньку російського пропагандиста олександра дугіна дар'ю «невинною жертвою війни», у Ватикані вирішили пояснити, що мав на увазі голова Святішого Престолу.

«У контексті війни в Україні з цього питання багаторазово висловлювалися Святіший Отець Франциск та його співробітники. Їхня мета насамперед у тому, щоб запросити пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі — до солідарності та до зусиль з відновлення миру… Слова Святого Отця на цю драматичну тему мають бути прочитані як голос, піднятий на захист людського життя та пов'язаних з нею цінностей, а не як прийняття політичної позиції. Щодо широкомасштабної війни в Україні, розпочатої російською федерацією, то висловлювання Святішого Отця Франциска ясні і недвозначні в її засудженні як морально несправедливої, неприпустимої, варварської, безглуздої, мерзенної і блюзнірської» , — повідомляє Vatican News .

Водночас католицький журналіст із Польщі Томаш Терликовський нагадав про українських дівчат, багато з яких було вбито або зазнано насильства, проте жодна з цих смертей не торкнулася Папи Франциска так, як смерть дочки пропагандиста смерті.

Фото з Вікіпедії

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