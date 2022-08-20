Безпілотник атакував штаб чф у Севастополі (відео)

У Криму, де нещодавно пролунали кілька потужних вибухів, штаб чорноморського флоту росії був атакований безпілотником. Цю інформацію підтвердив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.

У соцмережах він написав таке: «На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає». За його словами, «серйозних руйнувань немає».

Тим часом у мережу вже виклали фото та відео атаки БПЛА.

Таке відео викладають росЗМІ.

Безпілотник намагалися збити зі стрілецької зброї.

До речі, днями Розвожаєв повідомляв, що російська ППО збила безпілотник у районі аеропорту «Бельбек» на північному заході Севастополя. А так званий «очільник військово-цивільної адміністрації Запоріжжя» Володимир Рогов стверджував, що на великій відстані від Кримського мосту було збито українську БПЛА. Спрацьовували системи протиповітряної оборони й у Керчі.

Нагадаємо, що наприкінці липня штаб чф рф в Севастополі вже був атакований БПЛА. Тоді повідомлялося про поранених рашистів.

А на початку серпня потужна «бавовна» прогриміла на аеродромі у Новофедорівці — російська армія втратила там техніки на сотні мільйонів доларів. Горіла й база росіян у Гвардійському, що під Сімферополем.

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