У Севастополі окупанти масово готують бомбосховища: що сталося

Днями пропаганда окупантів поширила «заспокійливу» заяву про те, що «у зв'язку з численними питаннями у соціальних мережах щодо укриттів» (нагадаємо, в Криму пролунало кілька потужних вибухів, а в Севастополі штаб чорноморського флоту росії був атакований безпілотником) злочинний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв «стурбувався станом міських бомбосховищ». Про це повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму»:

«Після фотосесії у „зразково-показовому“ бомбосховищі Развожаєв „надав доручення розмістити вказівники про місце розташування“ міських укриттів. Окупанти справді готують притулки для персоналу окупаційної „адміністрації“ та військових окупаційного гарнізону та каральних структур. Відомо про будівництво окупантами нового бомбосховища для „міського управління поліції“. Хоча притулки для цивільного населення в Севастополі перебувають у гнітючому стані, про що свідчать фотографії з „притулку С-5“. Це так званий „підземний госпіталь“, велика захисна споруда, яка є скельним притулком і призначена для захисту населення».

Втім, як зазначають в «Асоціації реінтеграції Криму», севастопольський «притулок С-5» «наразі повністю розграбований і приведений у непридатність».

Тим часом кримчани незадоволені провальним курортним сезоном і цінами, що злетіли після початку широкомасштабного вторгнення росії.

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