Не контрнаступ, а «промацування»: британський військовий експерт оцінив останні події на фронті

Наступ ЗСУ на півдні України, про який вчора повідомляли ЗМІ, військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн назвав «багатьма операціями з промацування».

Філіпс О'Брайєн, на основі аналізу даних з відкритих джерел, пише у Twitter, що атаки ЗСУ відбуваються по всій лінії розмежування у Херсонській області. Такі дії України виглядають як безліч операцій з промацування, щоб знайти слабкі місця в обороні росіян.



«Це заздалегідь спланована операція, оскільки перед нею українська армія накопичила боєприпаси та почала вступати у протидію з російськими силами по всій лінії фронту у регіоні. Водночас є ознаки скоординованої кампанії інформування про те, що відбувається у ЗМІ», — зазначає експерт.



На його думку, вогонь з великої відстані по мостах говорить про те, що ЗСУ намагаються перешкодити постачанню росіян та мають намір не дати російським військам піти з технікою.



Експерт вважає, що руйнівного українського прориву та оточення російських військ не відбудеться.

На думку О'Брайєна, варто очікувати, що українці й надалі вимотуватимуть російських військових та намагатимуться знайти прогалини в їхній обороні.



«Але Україна не буде прагнути наражати свої війська на небезпеку, якщо росіяни будуть запекло битися», — вважає він.



Нагадаємо, офіційно ВСУ не повідомляє про початок масштабної наступальної операції на півдні, закликаючи громадян та ЗМІ зберігати спокій та не давати надто багато подробиць того, що відбувається, щоб не заважати проведенню операції.



Сьогодні у Херсоні та області знову неспокійно — чути звуки вибухів та стрілянину. Повідомляється також про вибухи у Новій Каховці.

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