В Україну вже прибули представники моніторингової місії МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію, яка напередодні поновила видачу енергії в енергосистему України, і перевірити її стан. Про це у щоденному зверненні до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, а також у навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою, адже окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси, і навіть вдаються до залякування співробітників АЕС.

Кризову ситуацію на ЗАЕС Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з гендиректором МАГАТЕ Маріано Гроссі. У розмові з останнім очільник держави наголосив на необхідності негайної і повної демілітаризації станції.

«Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно», — підкреслив президент України.

Окремо він зупинився на нових актах російського терору — жорстоких обстрілах Харкова, Миколаєва та інших міст.

«Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранені. Є жертви й унаслідок інших обстрілів… Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали окупанти!», — сказав Зеленський.

Він запевнив, що Збройні Сили нашої держави, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, і що по всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися.

«Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту — і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно. Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня — це вже завтра. А на Донбасі — український прапор і українські герої», — констатував президент України, подякувавши кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно «мінусує» окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси.

Тим же співгромадянам, які проживають у анексованому Криму, нині варто триматися якомога далі від російських військових обʼєктів — баз і військових аеродромів, а за можливості — повідомляти спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, аби звільнення Криму відбулося швидше.

Нагадаємо, напередодні президент України закликав російських окупантів тікати, аби встигнути зберегти своє життя.

«Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в росію — що ж, нехай такі окупанти здаються у полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій», — закликав очільник Української держави.

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