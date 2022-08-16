Окупація окупацією, а за газ платити треба: «Нафтогаз» дав пораду українцям, які залишилися на захоплених рашистами територіях

В компанії «Нафтогаз України», де раніше повідомляли, що у разі оплати за «блакитне» паливо до 15 числа місяця клієнти отримують знижку у розмірі 1% на наступний місяць, розповіли, що робити людям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

В компанії оприлюднили поради українцям, які наразі знаходяться в частинах Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Передавати показання потрібно оператору ГРМ з 1 по 5 число щомісяця, зробити це можна одним з доступних для вас способів:

за допомогою скриньок, що розташовані по місту (для передачі показань лічильників газу);

особисто звернутися до офісу облгазу;

через контролерів, які відвідують домогосподарства клієнтів;

через родичів / друзів, які мають доступ до чатботів або телефону облгазу.

«За спожитий газ потрібно сплачувати за можливості. Переважна частина мешканців окупованих територій продовжують отримувати український газ від „Нафтогазу“.Щоб уникнути можливих додаткових питань про оплату споживання газу в майбутньому, рекомендуємо вам зберігати квитанції сплачених рахунків», — йдеться у повідомленні.

Оплатити рахунки за газ можна:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

за допомогою чатбота GASUA у Viber, Telegram або месенджері Facebook;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайти банків та їхні мобільні додатки;

у відділеннях банків чи «Укрпошти» (якщо така опція доступна у вашому регіоні);

передати номер особового рахунку близький людині, яка проживає на підконтрольній уряду території.

«Звертаємо вашу увагу: якщо окупаційна влада змушує користуватися рублем для розрахунків за газ, спробуйте ігнорувати ці вимоги й не оплачувати такі послуги. Якщо немає жодної іншої можливості, розрахунки рублями не будуть вважатися колабораціонізмом», — додали у «Нафтогазі».

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) заявляли, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата. Оплата має здійснюватися виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановленому законодавством України порядку.

Фото Pixabay

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