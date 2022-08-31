Вручили повістку, але чоловік у військкомат не прийшов: чим це загрожує (коментар юриста)
В Україні до 21 листопада 2022 року продовжено режим воєнного стану, триває загальна мобілізація.
У зв'язку з цим багатьох українців цікавить питання відповідальності за те, що проігнорували отримання повістки чи не з'явилися до центру комплектування у призначений час.
Відповідно до законодавства, військовозобов'язаним, які ухиляються від проходження військової служби або не прибувають у військкомат після отримання повісток, загрожує кримінальна чи адміністративна відповідальність.
Якщо людина отримала повістку, але до військкомату не з'явилася, то вона може бути покарана в адміністративному порядку.
Юрист Ростислав Кравець у коментарі ТСН нагадує, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення законодавства про мобілізацію передбачено покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.
Людина, яка отримала повістку вдруге протягом року і не з'явилася у військкомат, може бути покарана більш суворим штрафом — 5100 грн.
Якщо людина вже була у військкоматі, пройшла медкомісію, після цього отримала повістку, якою викликається для прибуття у частину, але не з'явилася на збірний пункт, це вважається ухиленням від несення військової служби. Відповідальність передбачено кримінальну.
Кравець зазначив, що у законодавстві є низка кримінальних статей, які передбачають позбавлення волі за ухилення від служби. Наприклад, стаття 336 ККУ передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Своєю чергою суди при розгляді таких справ можуть призначити обвинуваченому випробувальний термін для виправлення.
Нагадаємо, в Україні існує практика повторного вручення повісток — якщо особа за певних обставин її не отримала.
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