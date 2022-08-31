Субсидія у зоні бойових дій: як її отримати

Українці, які сьогодні перебувають у зоні бойових дій, можуть отримати субсидії на житлово-комунальні послуги.



Виплати розраховуватимуться та нараховуватимуться на рівні міністерства, а належні суми виплачуватимуться через «Ощадбанк», повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Нарахування та виплата грошової допомоги, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту районних рад, держадміністрацій та виконавчих органів міських рад. Однак у населених пунктах, де йдуть бої та не працюють відповідні органи, Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до „Ощадбанку“, який перерахує їх безпосередньо одержувачам», — йдеться у повідомленні.

Людям, які отримують виплати через банки, «Ощадбанк» перерахує кошти на банківський рахунок.

Субсидіанти, яким виплати надходили через «Укрпошту», отримають грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MyTransfer.

Для отримання коштів через MyTransfer потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Гроші можна забрати упродовж 60 днів.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики роз'яснили, що безробітні українці також можуть розраховувати на отримання субсидії. Для цього їм потрібно звернутися до центрів зайнятості, стати на облік. Людині буде призначено допомогу з безробіття і, виходячи з наявного доходу, буде призначено субсидію.

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