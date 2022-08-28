Безробітні українці мають право на субсидію: у Мінсоцполітики розповіли, що потрібно зробити

Безробітні українці для отримання субсидії повинні зареєструватись у центрі зайнятості. Про це в телеефірі розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Пов’язано це з механізмом призначення субсидій, який передбачає врахування доходів громадян.

«Субсидія призначається з урахуванням доходу, який члени домогосподарства отримували за попередні 6 місяців. Звичайно, зараз у нас ситуація динамічна, і картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально в швидкому темпі. Тому ще на період карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу і які зареєструвались в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутись і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні 6 місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місці», — пояснив посадовець.

Тому, за словами заступника міністра, алгоритм дій наступний: якщо людина втратила роботу, вона має звернутись до центрів зайнятості, стати на облік. На цей період їй буде призначено допомогу по безробіттю. А вже виходячи з наявного доходу, їй буде призначена субсидія.

Як писали «ФАКТИ», напередодні початку опалювального сезону в уряді заявляли, що українцям виплачуватимуть субсидії, але у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги держдопомогу не призначатимуть. Отримати субсидію боржники зможуть лише у тому випадку, якщо борг буде погашено або якщо людина укладе договір про реструктуризацію боргу.

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