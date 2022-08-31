«Перемогти чи понюхати»: снайперка ЗСУ кинула виклик дружині мільйонера-наркоділка та збирає 4 млн для армії

Дії співачки Інни Воронової, яка збирає 4 мільйони гривень на заставу для свого затриманого за наркоторгівлю чоловіка Юрія Чернецького, обурили багатьох українців.



Відповідь на таку «ініціативу» вирішила дати снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна д'Арк, яка служить у полку спецпризначення Нацполіції «Сафарі».



Вона оголосила збір 4 мільйонів гривень на ЗСУ.



«У той час, як ми рятуємо країну від окупантів, хтось рятує наркодилера від в'язниці. Найбільше дивує, що є люди, які справді перераховують гроші за Чернецького. Гей, може б ви змінили пріоритети та кинули нам на пікапи, броники та тепловізори?» — написала дівчина у своєму Instagram.



«Перемогти чи понюхати? Я вважаю перемогти і втерти носа тим, хто любить понюхати. Ми разом зібрали кошти на супутник, тож вірю, що і це зробимо. Покажемо, що ми — справжня нація! Не дозволимо накопичувати гроші для наркомана! Давайте зробимо це разом і дуже швидко. Отже, наша мета — 4 мільйони для ЗСУ. Покажу потім куди попрямує кожна копійка! PS: я не знаю як ми це зробимо, але зробимо», — впевнена Євгенія.

За її словами, гроші потрібні на автомобілі, екіпірування, кошти на реабілітацію поранених, на маскувальні сітки, приціли тощо.



Про Євгенію відомо, що вона з дитинства мріяла бути снайперкою, а у 20 років прийняла присягу і стала офіцером. Нині їй 31, і вона вже пів року захищає країну.

Як повідомляли «ФАКТИ», українці постійно збирають гроші на допомогу нашим військовим. У когось це невеликі суми. Хтось може розлучитися з чимось дуже суттєвим. В результаті виходить придбати необхідне обладнання для армії.

Відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров продав на аукціоні свій автомобіль за мільйон гривень та передав для ЗСУ джипи, пікапи та мікроавтобуси, всього 20 машин.

742

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram