Вчитиме дітей зраді: у Херсоні народна артистка України перейшла на бік окупантів

У Херсоні, де викрадають та вбивають освітян, на бік окупантів перейшла народна артистка України Ружена Рубльова. Її призначили «директором» двох херсонських музичних шкіл.

«29 серпня колаборанти від культури Кузьменко Олександр та Рубльова Ружена збирали колективи музичних шкіл № 1 та № 3, де Кузьменко представляв Рубльову, як нову директорку одразу двох шкіл!» — повідомила керівниця Херсонського міськуправління культури Світлана Думинська у Facebook.



«Королівства обмаль. Тепер колабрантка, яку поки не позбавили звання Народна артистка України, ще збирається і дітей міста вчити тому, як зраджувати Батьківщину. Ганьба неймовірна! Не відмитися», — додала Думинська.

Ружена Рубльова працювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша, провідна артистка театру, хормейстер. У березні 2021 року отримала звання «Народна артистка України».



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