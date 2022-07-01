Мінімум часу — максимум вітамінів: суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів від дієтолога Світлани Фус
Дієтологиня Світлана Фус, яка не радила українцям захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками, запропонувала рецепт дуже корисного салату з незвичайними інгредієнтами.
Як пише дієтологиня: «Мінімум часу — максимум вітамінів».
Салат з полуницею, шпинатом та горіхами
Інгредієнти⠀
полуниця-200 г⠀
шпинат-200 г⠀
волоські горіхи (або будь-які інші) — 4 шт.⠀
олія — 1 ст. л.⠀
бальзамік-1 ст. л.⠀
цибуля червона-1 шт. маленька⠀
сіль за смаком⠀
мелений чорний перець — за смаком⠀
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Приготування
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Заправка для салату: до бальзаміку додати сіль і перець, тонкою цівкою влити олію, постійно помішуючи віночком.⠀
Полуницю нарізати половинками (велику ягоду — четвертинками). ⠀
З'єднати полуницю, листя шпинату, нарізану півкільцями цибулю. Додати подрібнені горіхи.⠀
Полити салат приготованою заправкою.
Акуратно перемішати.
За словами дієтологині, можна додати у такий салат або пармезан натертий на дрібній тертці або нарізану кубиками фету, або додати зернистий сир. У такому разі щоразу буде новий салат.
Нагадаємо, раніше Світлана Фус поділилася оригінальним та смачним рецептом локшини з омлетом.88
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