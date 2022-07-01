Мінімум часу — максимум вітамінів: суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів від дієтолога Світлани Фус

Дієтологиня Світлана Фус, яка не радила українцям захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками, запропонувала рецепт дуже корисного салату з незвичайними інгредієнтами.

Як пише дієтологиня: «Мінімум часу — максимум вітамінів».

Салат з полуницею, шпинатом та горіхами⁣ Інгредієнти⠀ ⁣⁣полуниця-200 г⁣⁣⠀

шпинат-200 г⁣⁣⠀

волоські горіхи (або будь-які інші) — 4 шт.⁣⁣⠀

олія — 1 ст. л.⁣⁣⠀

бальзамік-1 ст. л.⁣⁣⠀

цибуля червона-1 шт. маленька⁣⁣⠀

сіль за смаком⁣⁣⠀

мелений чорний перець — за смаком⁣⁣⠀

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Приготування

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Заправка для салату: до бальзаміку додати сіль і перець, тонкою цівкою влити олію, постійно помішуючи віночком.⁣⁣⠀ Полуницю нарізати половинками (велику ягоду — четвертинками). ⁣⁣⠀ З'єднати полуницю, листя шпинату, нарізану півкільцями цибулю. Додати подрібнені горіхи.⁣⁣⠀ Полити салат приготованою заправкою. Акуратно перемішати.

За словами дієтологині, можна додати у такий салат або пармезан натертий на дрібній тертці або нарізану кубиками фету, або додати зернистий сир. У такому разі щоразу буде новий салат.

Нагадаємо, раніше Світлана Фус поділилася оригінальним та смачним рецептом локшини з омлетом.

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