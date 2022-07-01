34.76 / 35.52 36.11 / 37.24
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мінімум часу — максимум вітамінів: суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів від дієтолога Світлани Фус

22:45 1 липня 2022
салат

Дієтологиня Світлана Фус, яка не радила українцям захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками, запропонувала рецепт дуже корисного салату з незвичайними інгредієнтами.

Як пише дієтологиня: «Мінімум часу — максимум вітамінів».

Салат з полуницею, шпинатом та горіхами⁣

Інгредієнти⠀

⁣⁣полуниця-200 г⁣⁣⠀
шпинат-200 г⁣⁣⠀
волоські горіхи (або будь-які інші) — 4 шт.⁣⁣⠀
олія — 1 ст. л.⁣⁣⠀
бальзамік-1 ст. л.⁣⁣⠀
цибуля червона-1 шт. маленька⁣⁣⠀
сіль за смаком⁣⁣⠀
мелений чорний перець — за смаком⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Приготування
⁣⁣⠀
Заправка для салату: до бальзаміку додати сіль і перець, тонкою цівкою влити олію, постійно помішуючи віночком.⁣⁣⠀

Полуницю нарізати половинками (велику ягоду — четвертинками). ⁣⁣⠀

З'єднати полуницю, листя шпинату, нарізану півкільцями цибулю. Додати подрібнені горіхи.⁣⁣⠀

Полити салат приготованою заправкою.

Акуратно перемішати.

За словами дієтологині, можна додати у такий салат або пармезан натертий на дрібній тертці або нарізану кубиками фету, або додати зернистий сир. У такому разі щоразу буде новий салат.

Нагадаємо, раніше Світлана Фус поділилася оригінальним та смачним рецептом локшини з омлетом.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

Олександр Бережок із дочкою

Зірка «Дизель Шоу» Олександр Бережок показав новонароджену дочку та назвав її незвичайне ім'я

Газ

Новим клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди передавати показники лічильника

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.