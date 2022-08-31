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Україна

Нова «бавовна» у Новій Каховці та інших населених пунктах Херсонщини: ЗСУ потужно «демілітаризують» ворога

18:14 31 серпня 2022
Ілюстративне фото

На Півдні, де ЗСУ прорвали позиції ворога, з кожним днем стає все спекотніше, до того ж не лише на лінії фронту, а й у тилу у ворога.

Так, вдень 31 серпня ЗСУ вдарили по тимчасово окупованій Новій Каховці, де нещодавно було знищено командні пункти російських загарбників.

Фото «прильоту» показали у Telegram-каналі ЗСУ.

 

"Нова Каховка. Район меблевої фабрики", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що після вибухів у небо здійнявся стовп диму.

Факт завдання удару підтверджують і місцеві ЗМІ.

 

Також вони повідомляють, що на місці удару розпочалася детонація боєприпасів.

Окрім того, вибухи лунають і в інших населених пунктах окупованої Херсонщини.

Зокрема у знаменитій Чорнобаївці — про нього повідомив активіст Сергій Стерненко.

 

Неспокійно й у селищі Музиківка (знаходиться у безпосередній близькості до обласного центру).

 

Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в окупованому Бердянську — там колаборанти втратили ще один штаб з підготовки до псевдореферендуму.

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