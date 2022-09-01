Овнам варто берегтися вогню, Львів чатує зрада, а на Козерогів чекає успіх: гороскоп на 1 вересня 2022 року

Вересень обіцяє бути теплим та лагідним, а його перший день астрологи вважають днем боротьби з несправедливістю та днем допомоги людям — як у професійному, так і в особистому житті. Якщо вчинок не буде продиктований добрими намірами, спрацює закон бумеранга: зло зруйнує життєвий добробут загалом, а не лише стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване.

Будьте готові до майбутніх подій, щоб не прогаяти успіх. Наповніть свій розум новими знаннями та корисною інформацією. Знання можна знайти скрізь, куди б ви подивилися, за умови, що ви відкриті для їх отримання.

Овен

Невдалий день для будь-яких поїздок та контактів із незнайомими людьми. Зірки попереджають: бережіться швидкої їзди, гострих предметів, електроприладів. Стережіться вогню — можливі неприємності пов'язані з пожежею. У спілкуванні з оточуючими виявляйте стриманість, обачність та здоровий глузд.

Телець

Виключіть агресію. Прощайте, даруйте та приймайте подарунки, виконуйте прохання. Проведіть день у родинному колі. Сни напередодні можуть бути віщими.

Близнюки

Будьте готові до несподіваних поворотів долі. Сьогодні укладені угоди та домовленості швидше за все не принесуть очікуваних результатів. Будьте уважні під час роботи з діловими паперами чи матеріальними цінностями.

Рак

День буде сприятливий для спілкування із друзями, партнерами. Нові ідеї та думки відкриють перед вами нові сфери діяльності. Зірки радять виявити винахідливість.

Лев

Очікують невдачі у сфері професійної діяльності та в особистих відносинах. Незакінчені справи або невиконані зобов'язання можуть призвести до фінансових втрат або ускладнити відносини з партнерами.

Діва

Зміцнюйте власні позиції, проявляйте ініціативу та наполегливість, розраховуйте на допомогу друзів. Можливо, події найближчим часом розвиватимуться не зовсім так, як ви цього хотіли, але вплинути на їх перебіг не вдасться.

Терези

Посилюються аура, життєвий потенціал, особиста чарівність. Цей день присвятіть спілкуванню, зустрічам чи творчим пошукам. Зосередьтеся на головному і не відволікайтеся на дрібниці. Ви з усім упораєтесь, навіть якщо доведеться викластися повністю. Корисні групові заняття, фізичні навантаження. Вирушайте у гості.

Скорпіон

Завершіть старі справи. Старі друзі чи рідні можуть дати цінну пораду. Є ймовірність події чи новини, які сприятливо вплинуть на ваші справи. Новий контракт, підписаний вами, можливо, буде вдалим.

Стрілець

Зірки вказують на можливі конфлікти з партнерами, попереджають про агресивність та грубість з боку незнайомців. Імовірні ускладнення зі здоров'ям. Постарайтеся цього дня утриматися від швидкої їзди та роботи з ріжучими інструментами. Деяка неуважність, надмірна довірливість або помилкове уявлення про партнера може призвести до фінансових втрат.

Козеріг

Один із найсприятливіших днів. Життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність знаходяться на найвищому рівні. Обдумані дії та рішучість у вчинках принесуть успіх.

Водолій

У першій половині плануйте подорожі та відпочинок. У другій половині дня ймовірні неприємні новини, які зможуть вивести вас із рівноваги, погіршивши настрій. Найімовірніше, цей день запам'ятається вам як день значних коригувань довгострокових життєвих планів, пов'язаних з отриманням нового місця, або з новою роботою.

Риби

День сприятливий для контактів. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть надалі. Не виключено, що з'явиться впливовий покровитель. Можливе отримання привабливої пропозиції. Але не поспішайте давати згоду. Якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, яке ви приймаєте, довіртеся порадам досвідчених колег.

Відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на вересень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

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