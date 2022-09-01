«Якщо ваш тато ще з вами — вмовте його не йти на війну»: українські розвідники звернулися до дітей росії

1 вересня, у День знань, українська військова розвідка звернулася до дітей росії із закликом умовляти своїх батьків, якщо ті ще не встигли виїхати на війну в Україну, залишатися із сім'ями, щоби вижити.

«Першим засвоєним уроком для дітей росії, які прийшли сьогодні до школи, стане збільшена кількість сиріт серед їхніх однокласників. Дорогі діти росії! Нинішній навчальний рік буде для вас роком відкриттів. Ви дізнаєтеся, що ваша країна злочинець, терорист і вбивця, ви відчуєте, що таке злидня і холод, коли нема чого одягнути і постійно хочеться їсти, коли постійно плаче мама і у вас, як і у ваших однолітків, більше немає і ніколи не буде тата» , — йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці ГУР Міноборони в соцмережах.

На сьогоднішній день, за даними Генштабу ЗСУ, під час бойових дій в Україні загинуло понад 48 тисяч російських військовослужбовців.

«Якщо ваш тато ще з вами — вмовте його не йти на війну. Разом з мамою просіть його залишитися з вами і бути живим. Сходіть до нього на роботу і попросіть його начальника або командира не забирати у вас батька. Якщо він лежить поранений у лікарні, попросіть його після одуження повернутися до вас і більше не воювати. Якщо він вже воює, але ще живий, разом зі своїми мамами, однокласниками або самостійно йдіть у частину, де він служить, і вимагайте у командирів повернути його додому. Подзвоніть йому на переконайте здатися у полон і повернутися після полону до вас. Розкажіть батькові, як ви любите його і чекаєте» , — додали у розвідці.

Раніше представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький заявляв, що не лише путін, а й більшість росіян готові вести війну на виснаження і до останньої людини.

Фото зі сторінки ГУР Міноборони України

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