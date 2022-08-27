Нація імені премії Дарвіна: у розвідці розповіли, хто в росії бажає продовження «війни на виснаження» не менше путіна

Переважна більшість жителів Росії готова вести війну на виснаження і до останньої людини — і це бажання не тільки президента росії володимира путіна, а й більшості росіян. Про це в інтерв'ю розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібицький, пише РБК-Україна.

«На жаль, це ж не тільки бажання Путіна. Але є 73% населення, яке підтримує цю війну, вони готові воювати до перемоги», — сказав він.

Інакше кажучи, в українців немає іншого вибору, крім як завдати Росії повну поразку — для того, щоб ворог повністю втратив навіть найменшу можливість воювати в майбутньому — інакше спроби нападу на нашу країну будуть періодично відновлюватися.

Крім того, Скібіцький додав, що Путін може мати розрахунок на те, щоб протягом зими створити енергетичну кризу і вкрай важку ситуацію для Європи. Таким чином, як прогнозують у кремлі, Захід змушуватиме Україну домовлятися на умовах росії та закінчувати війну.

«Йому треба знімати санкції, йому потрібно відновити зв'язки із Заходом. Але наша позиція дуже чітка — повна деокупація всіх українських територій, включаючи Крим. Іншого шляху немає. У нас уже був 2014—2015 рік, сьогодні маємо те, до чого привели Мінські домовленості. Я не дарма говорив про те, що створено плацдарм у Херсонській області. Там створено цей плацдарм для того, щоб через рік чи через два, три, п'ять років після будь-яких переговорів знову розпочати війну та захопити всю територію України», — пояснив розвідник.

Скібіцький підкреслив, що домовлятися можна лише про повний вихід російських військ, а ще краще — про денуклеарізацію та демілітаризацію режиму Путіна, щоб позбавити його цих двох складових.

«Адже це загроза не тільки для нас, а для всієї Європи. Польща, Балтійські країни та інші країни Східної Європи це добре розуміють», — констатував представник ГУР.

Як писали «ФАКТИ», що напередодні президент росії володимир путін видав указ про розширення російської армії, оскільки очікує затяжну війну в Україні.

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