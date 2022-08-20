«Це так смачно!»: незвичайні оладки з молодої кукурудзи від Володимира Ярославського
Відомий ресторатор Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом запеченого перцю, розповів, як приготувати оладки з кукурудзи.
В Instagram він виклав відео, показавши процес приготування та запропонувавши фоловерам поглянути на кукурудзу по-новому.
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«Нещодавно, куштуючи неймовірно молоду і соковиту кукурудзу, вирішив зробити з неї особливі оладки. Чому я раніше на сніданок такого не їв? Це ж так смачно!» — стверджує ресторатор.⠀
Інгредієнти:
- 3 качани молодої кукурудзи (зрізаної — 420 г);
- 2 маленьких яйця;
- 70 г борошна;
- Сіль до смаку.
Приготування: ⠀
- Очистити качани, зрізати зернята. Подрібнити блендером, але не до стану каші!⠀
- Додати яйця, борошно, сіль та добре перемішати.⠀
- Смажити на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум'яності, а потім ще раз прогріти з кожного боку.
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«Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз перевертайте оладки дуже обережно! А далі вони досить плотні, але неймовірно соковиті та смачні. До слова, мені трохи не вистачало пікантності, тому вирішив подавати страву зі справжнім гостреньким гуакамоле», — додав Володимир Ярославський.
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За його словами, такі оладки смакують гарячими на сніданок разом з яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець, який додасть страві пікантності.
Раніше співачка і телеведуча болівійського походження Мішель Андраде розповіла, як приготувати страву колумбійської кухні — суп Ахіако. Він готується з кукурудзою.
Фото — скріншот20
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