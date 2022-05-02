Анджеліна Джолі надихнула: Jerry Heil та Kalush Orchestra записали спільний хіт

Українські артисти Jerry Heil та гурт Kalush Orchestra, який представляють нашу країну на «Євробаченні», записали спільний хіт у готельному номері. На написання пісні музикантів надихнув візит до Львова голлівудської зірки Анджеліни Джолі. Jerry Heil і Kalush Orchestra виконали новий хіт і закликали закордонних зірок наслідувати приклад акторки.

«Надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі. Мені відразу прийшли рядки про Вічні (Марвел) і Тіну, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла до Львова.

Зустрівши KALUSH ORCHESTRA, які готуються до «Євробачення», тієї ж ночі я звернулася до хлопців, і ми записали цей приспів без будь-якої підготовки прямо у них у номері.

Спасибі, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути про війну в Україні. Будь ласка, попроси своїх друзів із Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують!", — написала Jerry Heil в Інстаграм та опублікувала відео.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі несподівано відвідала Львів. Її помітили у звичайній кав'ярні у спальному районі міста. Потім вона зустрілася з вимушеними переселенцями на вокзалі та поспілкувалася з дітьми з гарячих точок.

Під час візиту зірки у Львові спрацювала повітряна тривога. Джолі разом із волонтерами довелося бігти в укриття.

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