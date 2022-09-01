За даними Оперативного командування «Південь», українські захисники змогли розпочати наступ, бо виснажували ворога та знищували російські склади з боєприпасами.

Як стало відомо журналістам CNN, українці спочатку розглядали можливість ширшого контрнаступу, проте після дискусій з американською стороною звели масштаби місії лише до південного напрямку — Херсонської області, розповіли телекомпанії офіційні особи у Києві та Вашингтоні.

У ході цих дискусій представники США наполегливо рекомендували Києву обмежити розмах операції як з переслідуваних цілей, так і з географії, щоб уникнути надмірного розтягування сил з ризиком ув'язнути, розпочавши наступи по кількох фронтах відразу.

Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що військові США та України перебувають у режимі постійного діалогу на різних рівнях.

«Ми не коментуємо специфіку цієї взаємодії, — сказав він у коментарі для телекомпанії. — Говорячи загалом, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще розуміти загрози, з якими вони стикаються, та захищати свою країну від російської агресії. Зрештою, українці самі приймають остаточні рішення про свої операції».

За словами офіційних осіб, вони бачать, що українські та російські сили стають дедалі ближчими до паритету. Однак західні представники поки не поспішають називати операцію, що зароджується, яку українська армія, мабуть, почала в понеділок у Херсонській області, реальним контрнаступом.

Крім того, у Вашингтоні вважають, що російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу та шукає способи підвищити чисельність своїх військ, передає CNN.

«Ми вважаємо, що російське міноборони намагається заповнити цей дефіцит, набираючи військовослужбовців-контрактників — зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою, наймаючи співробітників з приватних охоронних компаній і виплачуючи бонуси призовникам», — розповів телекомпанії неназваний американський чиновник.

Як нагадує CNN, на початку серпня Пентагон оцінював втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 80 тис. убитих та поранених.

Водночас Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Еберхард Цорн заявив, що Захід не повинен недооцінювати військову міць Москви, яка, на його думку, має можливості для відкриття другого фронту.

«Основна частина російських сухопутних військ наразі, можливо, зосереджена в Україні, але навіть у цьому випадку ми не маємо недооцінювати потенціал російських сухопутних військ для відкриття другого театру воєнних дій», — сказав генерал в інтерв'ю агентству Рейтер.

«Більшість російського флоту ще не була задіяна у війні в Україні, а російські військово-повітряні сили все ще мають значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО», — сказав він. — «Щодо збройних сил, то росія цілком здатна розширити конфлікт на регіональному рівні. Те, що це було б дуже нерозумним вчинком з боку росії, — це зовсім інша історія».

Як повідомляє ОК «Південь», на Південному напрямку за добу знищено понад 200 окупантів та командні пункти двох десантних полків росіян.



1892

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram