Перший пішов: суд в Україні дозволив конфіскувати активи російського олігарха Євтушенкова
Україна має намір конфіскувати понад 900 об'єктів, що розташовані на її території, але при цьому належать олігархам росії.
Ну, ось перший пішов. Це Володимир Євтушенков. Один з найбагатших росіян, який мав серйозні інтереси та статки в Україні. Тричі отримував іменні пістолети «Форт» від Януковича. І мав повне сприяння з боку тодішньої української влади.
Причетність Євтушенкова до війни проти України полягає у тому, що його підприємства займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для армії рф та стаціонарних радіолокаційних станцій, що призначені для виявлення та супроводу балістичних і крилатих ракет.
«Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація передбачена законом України „Про санкції“, має винятковий характер і може застосовуватися лише під час воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України», — заявив ВАКС.
Але рішення ВАКС ще має бути підтверджено Апеляційною палатою, перш ніж майно остаточно перейде в дохід держави. Вона має на це п'ять днів.
Олігарх перебуває під санкціями України, Великої Британії, Австралії.
Планується конфіскувати:
- 42,09% у ТОВ «Електрозавод-ВІТ» (Запоріжжя)
- 59,2% у ТОВ «ІТМ-Україна» (Київ)
- 59,2% у ТОВ «Смарт Диджитал Солюшнс» (Київ)
- 42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс» (Запоріжжя)
- 34,21% у АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування» (Запоріжжя).
Як пише в Фейсбуці Центр Протидії Корупції: «Але це далеко не єдиний російський олігарх, який має серйозні статки в Україні. Чекаємо на нові позови від уряду. На черзі — майно Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фрідмана, Міллєра та інших путінських олігархів».103
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