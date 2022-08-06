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В Україні націоналізують активи російських банків: деталі

12:58 6 серпня 2022
Міністерство економіки України

Україна планує конфіскувати понад 900 об'єктів, що розташовані на її території, але при цьому належать росії. Відповідний указ має підписати президент і вже після цього Рада національної безпеки і оборони розпочне націоналізацію російських активів.

Як повідомляє офіційний ресурс Міністерства економіки України, рішення передбачає конфіскацію 824 позиції майна та 79 позицій корпоративних прав. Вони належать російській федерації, підсанкційним громадянам і компаніям. Також серед об'єктів, які планують націоналізувати — активи російських банків.

«Продовжуємо поступову та системну роботу з вилучення російських активів. Усе майно агресора на території нашої держави буде конвертоване в кошти та спрямоване на нашу оборону і нашу майбутню перемогу», — наголосила перша віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Міністерство економіки також здійснює активну санкційну політику відповідно до Закону України «Про санкції».

У відеозверненні презедент Зеленський зазначив, що робота із заморожування та конфіскації посилено ведеться не тільки в Україні, але і в усьому світі — в Європі та в США. Там розробляються законопроекти, які дозволять не тільки конфісковувати російські активи, але й передавати їх на користь України.

Раніше «ФАКТИ» писали про точку зору євродепутата: заарештовані у Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції.

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