«Взялися за кожного росіянина»: чому посилення візового режиму для росіян в Європі — це важливо

В той час, як Греція та Кіпр з певних причин зволікають з обмеженням в’їзду для росіян, інші країни вже посилюють візовий режим — не тільки для російської еліти, а й для більш «скромних» верств населення. Українські експерти пояснюють, чому посилення візового режиму для громадян рф в Європі є важливим з психологічної точки зору.

На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», українські експерти пояснюють чому посилення візового режиму для росіян в Європі є важливою складовою інформаційної війни з країною-агресором.

Олександр Сушко, експерт з міжнародних відносин, зазначає: «Люксове життя, яким жили російська еліта і частково середній клас до 24 лютого, варто обмежувати. Вони не повинні літати на шопінг в Мілан на вихідні, доки українські громадяни гинуть від російських ракет». Як повідомляє експерт, близько 15% росіян бували в ЄС. Закордонні паспорти мають до 25%.

Непростим є рішення щодо російських медійників. Адже вони є масою вкрай неоднорідною: частина з них визнає провину своєї країни перед Україною, інша частина підтримує режим. А деякі взагалі маскуються і продовжують виконувати задачі, поставлені путінським режимом для продовження війни. «Єдиного рішення для всіх росіян немає», — зазначає Олександр. І додає, що європейські країни мають легітимне право перевіряти російських журналістів, які в’їжджають на територію тієї чи іншої країни. «Інакше медійник може виявитись агентом, який просуватиме певні російські наративи», — підсумовує свою думку експерт.

«Посилення візового режиму значно скоротить присутність російських агентів в Європі», — зазначає журналіст-міжнародник Ігор Соловей. «Але до кінця її все одно не зупинить: на те вони і спецслужби, щоб знаходити шпаринки.

І якщо російська еліта не надто перейматиметься з того, що вона тепер не зможе злітати на шопінг в Мілан на вихідні, то для більш скромних верств населення це є певним психологічним сигналом: матеріальні можливості росіян вже обмежуються і будуть обмежуватись надалі. А саме посилення візового режиму для росіян в Європі — це іміджевий і інформаційний удар по країні: таким чином, ми можемо достукатись до численних росіян, які навіть через півроку війни вважають, що вона їх не стосується".

Нагадаємо, що деякі країни Европи вже просунулись у посиленні візового режиму для росіян. Але Греція та Кіпр зволікають через те, що туризм цих країн надто залежить від російських громадян.

Фото в заголовку з https://www.dw.com/



88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram