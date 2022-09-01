Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС — 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика атомної станції спрацював аварійний захист, відключився працюючий 5-й енергоблок.

«Пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока № 2 із запуском дизель-генераторів.Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції. Енергоблок № 6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС», — повідомили у Енергоатомі.

В компанії додали, що місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодару, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл: «Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив reuters, що, знаючи про „посилення військової активності у цьому районі“, планує продовжити місію на об’єкт і зустрітися з його персоналом. „Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося“, — сказав він».

Тим часом мешканці Енергодару повідомляють, що на вулицях міста були помічені російські танки.

А у ГУР Міноборони України зазначили, що загарбники піддали авіаобстрілам Енергодар — над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які били по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

«Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів», — додали у розвідці.

Нагадаємо, що через дії окупантів 25 серпня ЗАЕС на день була повністю відключена від електромережі.

Фото зі сторінки мера Енергодара Дмитра Орлова



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