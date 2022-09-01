Рашисти потужно обстріляли Енергодар напередодні візиту місії МАГАТЕ: є жертви (фото)

Росіяни з п’ятої години ранку четверга, 1 вересня, не припиняються постійні обстріли Енергодару поблизу Запорізської АЕС, куди їде місія МАГАТЕ.

За словами енергодарського міського голови Дмитра Орлова, відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів, є загиблі та постраждалі.

«Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери), вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів. Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті. В приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки!» — зазначив він.

Також російські військові ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

«Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від рф припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту», — додав він.

Мер Енергодара виклав у мережу фото з наслідками обстрілів міста.

Тим часом пропагандистські розЗМІ в черговий раз намагаються покласти відповідальність за обстріли на ЗСУ та заявляють, що, мовляв, у Енергодарі висадився "український десант", начебто "заблокований на дачних ділянках", по яким "працює авіація".

До речі, напередодні у місті вже "затримували укрДРГ". "Колаборант володимир рогов стверджує, що українські диверсанти готували теракт на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. За його словами, у затриманих знайшли та вилучили «стрілецьку зброю, саморобні вибухові пристрої та гранатомети». Користувачів соцмереж особливо зворушив той факт, що диверсанти, «вирушаючи на справу», взяли з собою в пакет жовто-блакитні стрічки, а також не забули пов'язати їх на ПТУР NLAW. Кажуть, що сценарієм уже зацікавилися Спілберг та Кемерон", - писав з цього приводу радник мінистра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, що минулого тижня на ЗАЕС сталася НП — через дії росіян станція була відключена від енергомережі. Наступного дня один з енергоблоків був підключений.

Фото зі сторінки Дмитра Орлова

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