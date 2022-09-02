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«Візит МАГАТЕ був постановочним і не мав нічого спільного з інспекцією»: блогер про реальну ситуацію на Запорізькій АЕС

12:28 2 вересня 2022
ЗАЕС

Через дії рашистів увага всього світу прикута до Запорізької АЕС. Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС — 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика атомної станції спрацював аварійний захист, відключився працюючий 5-й енергоблок.

Блогер Вадим Денисенко написав в Фейсбук про візит місії МАГАТЕ та реальний стан справ на ЗАЕС

«Що реально відбувається на ЗАЕС

1. План рф на 24.02.22: захопити Запорізьку та Південно-Українську АЕС. Це дозволило б росіянам, де-факто знеструмити більшу частину країни і привело б до енергетичного колапсу, як мінімум, в половині країни.

2. План рф на 01.08.22: росіяни, як сповіщав наш Енергоатом, отримали софт, який міг би дозволити синхронізувати роботу ЗАЕС з російськими енергосистемами (через підстанцію в Джанкої). Після синхронізації рф планувала допустити місію МАГАТЕ, яка мала лише сконтактувати, що станція працює на рф. Як ви всі пам"ятаєте, в силу закону НЬютона на Херсонщині впала ЛЕП, а потім через недотримання правил безпеки загорівся трансформатор. Як результат такий план провалився.

3. План на 31.08.22: росіяни надто багато говорили про місію МАГАТЕ, щоб її не пустити. Судячи з тих кадрів, які ми бачили вчора, цей візит був постановочним і не мав нічого спільного з інспекцією, що наводить на думку про заангажованість керівника МАГАТЕ.

Звіт запланований на 06.09.22 і він, як здається зараз, міститиме три речі:

а) констатацію факту, що станція працює і заяви про необхідність постійної місії;
б) засудження обстрілів (питання тільки в тому, чи прозвучить фраза про обстріли зі сторони України);
в) заклики до демілітаризації ЗАЕС.

З цього моменту росіяни включаться в глобальну інформаційну війну. І ціль цієї війни залишається однією: синхронізація станції з російськими енергосистемами під соусом забезпечення надійності роботи станції.

Наша відповідь тут дуже проста: саме росіяни обстрілюють станцію, наша головна ціль зараз: недопущення синхронізації і звільнення. Інших варіантів нема. При цьому ми маємо розуміти: навіть, якщо станція не буде працювати взимку, ми маємо можливість пройти цей опалювальний сезон без неї".

Рашисти потужно обстріляли Енергодар напередодні візиту місії МАГАТЕ: є жертви (фото)

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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