Уявляли себе «невидимками»: прикордонники спіймали двох чоловіків під час спроби виїхати до Польщі

З початку повномасштабного вторгнення рф чоловіки призовного віку в різні способи намагаються виїхати з країни.

За повідомленням Держприкордонслужби, на прикордонному пункті пропуску «Шегині» «пасажир грав у хованки та притаївся за сидіннями авто. В цій грі він програв: прикордонники знайшли пасажира. Підстав для перетину кордону в нього не було.

Інший українець також ховався за сидіннями. Коли автобус зупинився, він уявив себе невидимим. Тихесенько вийшов і пішов у бік Польщі повз паспортний контроль. «Невидимку» спіймали та притягнули до адмінвідповідальності".

До яких тільки хитрощів не вдаються — на які ще вигадки здатні потенційні втікачі.



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