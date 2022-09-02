Продали неіснуючих автівок на 5 млн гривень: в Україні викрили викрили банду нахабних шахраїв

На жаль, попри війну, деякі наші співгромадяни не зупиняються ні перед чим в пошуку особистого збагачення.

За повідомленням Національної поліції припинена діяльність масштабної шахрайської групи.

Працівники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Хмельниччини викрили злочинну групу, яка ошукувала людей з різних областей України. Серед ошуканих громадян є мешканці Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей.

«Серед потерпілих від таких шахрайських дій — близько 10-ти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту», — повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення і різними шляхами виманювали у своїх жертв передоплату. Як тільки гроші від клієнта надходили на картку, шахраї зникали зі зв’язку.

Злочинна група складалася з 18 учасників, керував нею 54-річний хмельничанин.

«За місцями проживання фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та 5 преміум автомобілів», — повідомив глава Нацполіції.

За попередніми підрахунками, збитки перевищують 5 мільйонів гривень.

Наразі трьом членам організованої злочинної групи уже повідомлено про підозру у шахрайстві, що скоєно організованою злочинною групою та у якості запобіжного заходу обрано тримання під вартою.

Нагадаємо, що недавно в Києві викрили чергових торговців, які займалися нелегальним збутом військового спорядження.



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