Шукають вихідців з України: стало відомо про підготовку путінською фсб провокацій у москві

Відповідальність за провал плану швидкого захоплення Києва, а також за дезінформацію найвищого російського керівництва щодо ситуації в Україні несе фсб, вважає впливова американська газета The Washington Post. Тепер ця організація вдається до підготовки звичних провокацій вже на території рф.

Як повідомляє ГУР України, в москві фсб шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах»

В столиці країни-агресора посилюється кампанія з пошуку громадян рф, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітниками фсб. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої «СВО».

Одна з цілей — недопущення формування та розповсюдження у столиці рф негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців — терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території рф.

Але фсб діє не тільки на території рф, на жаль, рашисти знаходять собі поплічників і в Україні.



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