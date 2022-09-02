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Додому повернулися 14 українських бійців: на Донеччині відбувся обмін полоненими між Україною та рф

16:54 2 вересня 2022
Обмін полоненими

У п'ятницю, 2 вересня, на Донеччині відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Отже, додому повернулися 14 українських бійців: 10 військових — з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР), четверо — з 30 ОМБР. Вони потрапили до полону рашистів наприкінці травня. Серед звільнених воїнів — офіцер та військовий медик.

Процес обміну тривав два дні, наголосив журналіст Володимир Золкін.

«Трохи втомилися, процес підготовки до обміну тривав 2 дні, і, звичайно, весь цей процес я зафіксував на відео, і звісно, що відео буде пізніше.
Хлопці з 58-ї бригади теж трохи втомилися, вони пробули в полоні з 22 травня, а хлопці з 30-ї бригади — з 26 травня.

Але головне, що наші бійці повернулися додому" - написав журналіст.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників продовжується.
На жаль, процес обміну полоненими йде складно та повільно. Ситуація ускладняється тим, що країна-агресор виявляє невисокий інтерес до деяких груп військовополонених, зокрема тих, хто був мобілізований з території ОРДЛО.

Фото Володимира Золкіна

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