Клопи можуть жити в будь-якому будинку або громадському місці. Вони поширені в місцях, де багато людей і тісні приміщення (трапляються й в поїздах). Ось чому, за словами педіатрині Наталії Ляш, у вас може бути підвищений ризик зіткнутися з клопами.

— Клопи — це комахи, які харчуються кров'ю людей або тварин, — каже Наталія Ляш, — Вони плоскі, овальної форми, червонувато-коричневого кольору. Вони можуть жити у вашому ліжку, меблях, килимі, одязі та інших речах і найбільш активні вночі. У клопів немає крил, вони ходять пішки або їздять на вашому одязі та речах з місця на місце. Можуть бути на вживаних меблях.

Щоб комаха наситилася кров'ю, треба від 5 до 10 хв. Зазвичай укуси не є небезпечними, однак можуть сильно свербіти, інфікуватися, викликати алергійні реакції.

Під час укусу клоп виділяє трохи знеболювальної рідини, тож ви не відчуваєте проколювання шкіри. До 60% людей не мають проявів укусу взагалі. Виглядає укус частіше як червоні, набряклі горбики з темною плямкою у центрі укусу. Розташовуються лініями або групами, іноді окремо. Можуть свербіти та пекти. На простирадлах можуть бути плями крові від розчухів. Клопи можуть вкусити будь-яку частину вашого тіла, вони не завжди годуються кожну ніч. Насправді вони можуть обходитися без їжі кілька тижнів".

— Як лікувати укуси?

— У більшості випадків укуси клопів проходять протягом 1−2 тижнів. Щоб полегшити симптоми, нанесіть легкий стероїдний крем, який зменшить запалення. Можна прийняти внутрішньо антигістамінний препарат, щоб зменшити свербіж і печіння. Використовуйте знеболювальний засіб (нурофен, парацетамол), щоб зняти набряк і біль. На додаток до ліків, є кілька домашніх засобів, які можуть допомогти полегшити симптоми укусів клопів. Спробуйте застосувати одну або кілька з наведеного: холодна тканина або пакет з льодом, загорнутий в рушник, суспензія з харчової соди і води. Постійне розчісування укусів — це вхід для інфікування — може призвести до імпетиго, фолікуліту. Щоб зменшити ризик зараження: промийте місця укусів водою з милом і намагайтеся не розчухувати.

— Де можуть жити клопи?

— Якщо ви підозрюєте, що вашу дитину вкусили клопи, перевірте простирадла, матрац, каркас ліжка та місця під плінтусами, відшаровані шпалери, нутрощі електричних перемикачів, кабелепроводи для електричних кабелів, дивани. Бажано поговорити з лікарем або фармацевтом, які місцеві стероїдні креми або пероральні антигістамінні препарати використати. Деякі ліки можуть бути небезпечними для немовлят або маленьких дітей.

Раджу почистити підлогу, матраци, меблі та побутову техніку пилососом і парою (якщо маєте пристрої). Виперіть постільну білизну, штори та одяг, використовуючи найгарячіші налаштування пральної машини. Запечатайте предмети, які не можна прати, у поліетиленові пакети та зберігайте їх протягом кількох днів у морозилці (-17°C) або кілька місяців при більш високій температурі. Предмети, для яких це безпечно, нагрійте до 46 °C. Замажте щілини навколо плінтусів і щілини в меблях шпаклівкою, гіпсом.

— Як запобігти укусам клопів?

— Клопи переміщуються з місця на місце, ховаючись у предметах, таких як меблі, одяг, ковдри та багаж. Без годування клопи можуть жити місяцями. Це дозволяє легко випадково занести клопів у ваш будинок, не знаючи того. Щоб запобігти появі клопів, ви можете зробити наступні кроки: не вдягати необроблений одяг, обертати свої валізи поліетиленовою плівкою.

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