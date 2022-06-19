«Будьте обережні з дитячими іграшками»: як привести до ладу речі, куплені в секонд-хенді

Багато хто з українців намагається берегти природу, тому стараються сортувати сміття, деколи купують у секонд-хенді техніку, книги, одяг. Або ж фінансова безвихідь та бажання зекономити веде людей до такого типу магазинів. Поради щодо безпечного використання таких речей дала українська дерматологиня Катерина Бабіко.

«Завжди мийте, очищайте чи періть речі з секонд-хенду, які ви щойно купили чи отримали. Прати слід при температурі вище від 60 градусів та не менше 30 хвилин, можете додатково випрасувати. Продезінфікуйте взуття, капелюхи тощо. Робіть це, навіть якщо речі вам дали близькі родичі чи друзі. Також дезінфікуючі розчини, якими обробляють партії секонд-хенду, які прямують в Україну, можуть подразнювати шкіру, тому теж варто очищати одяг перед застосуванням. Будьте обережні з дитячими іграшками, огляньте їх, чи немає тріщин, уламків, неприкріплених деталей, об які можна поранитись або відчепити і проковтнути…

Не купуйте вживані автокрісла та шоломи для дітей. Ви можете не знати історії цього предмету, умов зберігання (мороз, удари), він може бути пошкоджений. Не купуйте дитячі ліжечка секонд-хенд. Адже у 2011 році змінились стандарти виготовлення, були враховані попередні недоліки у безпеці. Завжди перевіряйте високі годувальні крісла, візочки, чи вони цілі та стабільні. Зайдіть на сайт виробника та перевірте, чи ця партія не бракована, не відкликана.

Не купуйте косметику, пензлі для макіяжу у секонд-хенді. Вони можуть містити часточки крові, мікоорганізми попереднього власника. Могли бути відкриті довгий період, неправильно зберігатись. У магазині теж не тестуйте косметику спільним пензликом.

Не купуйте вживані білизну та купальники, багаторазові підгузники та прокладки.

Огляньте щілини з приводу клопів у фурнітурі меблів, наприклад ліжка, зверніть увагу на чорні дрібні часточки, це можуть бути їхні екскременти".

Не найкраща ідея, за словами лікарки, купувати ліки в інших людей — через ризик неправильного зберігання.

При правильному використанні очищені вживані речі можуть прослужити і вам дуже довго.

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