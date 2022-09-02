«Приїхав на виклик та вбив людину»: у Чернігові засудили експоліцейського, який стріляв з автомата Калашникова

У Чернігові, де нещодавно суд оголосив вирок російському танкісту, розстрілявшому багатоповерхівку, засуджено колишнього патрульного поліції, якому інкримінували незаконне проникнення у житло і перевищення повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Про це стало відомо із матеріалів справи.

Відомо, що старший лейтенант служив в органах із 2021 року. 17 квітня він із колегами прибули до одного із будинків на виклик стосовно можливих протиправних дій чоловіка щодо його матері. Після прибуття протиправних дій не було встановлено.

«Попри висловлену власницею домогосподарства заборону на проникнення до її житла, використовуючи владу та свої службові повноваження, поліцейські здійснили постріли вгору з автомата Калашникова, — йдеться в матеріалах справи. - Після того проникли до житлового будинку. Тобто умисно перевищили надану їм як працівникам правоохоронного органу владу та свої службові повноваження. Зайшовши до веранди, правоохоронець вистрілив у навісний замок. Куля пробила дерев’яні двері й поцілила у живіт чоловікові, який стояв у коридорі. Після госпіталізації до лікарні потерпілий помер. А його матері заподіяно моральну шкоду на суму 394 875 гривень».

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав. Він розповів, що автомат, з якого ним було здійснено постріл в потерпілого, за порадою колег викинув до водойми. Під час досудового слідства повністю відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій. Захисник поліцейського просив врахувати складну оперативну ситуацію в регіоні, пов`язану зі збройною агресію рф, та незлагодженість дій працівників поліції після злочину.

Колишнього патрульного засудили до 5 років за ґратами. Двом поліцейським, які були на місці події, за приховання тяжкого злочину присудили 4 роки позбавлення волі із випробувальним строком. Також їм забороняється наступні 2 роки обіймати посади в органах Нацполіції.

Раніше повідомлялось про жорстоке вбивство в Одесі: чоловік запросив додому жінку, вбив та розчленував. А на Київщині горе-чоловік пограбував на зупинці колишню дружину.

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