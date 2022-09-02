«Знайди свої яйця і вийди на бій зі мною, сучко»: Ф'юрі образливо відреагував на виклик Усика (відео)

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия) лише за кілька годин після київської пресконференції Олександра Усика (20 перемог, 13 з них — нокаутом) образливо відреагував на виклик українця провести бій за титул абсолютного чемпіона світу. У своєму відео, що з'явилося в Instagram, Циганський король пообіцяв українцю справжнє пекло у ринзі.

«Усику, середньоваговик, — з місця в кар'єр почав Тайсон Ф'юрі. — Ти кажеш, що хочеш титул WBC. Він належить Циганському королеві. І він тримає його міцно, дуже міцно. Я тебе знищу, середньоваговик. Я тебе розмажу, середньоваговик.

Ти сказав, що хочеш битися зі мною після перемоги над бодібілдером (Ентоні Джошуа. — Авт.). Ти кинув виклик на телебаченні. І тепер ти будеш скавчати, хлопчику, котрий командує. Втікатимеш, ховатимешся, розповідатимеш, що в тебе травма.

Давай зробимо бій у грудні, середньоваговик. Але ти вже починаєш щось розповідати. Неважливо, коли буде поєдинок — у грудні, квітні чи колись наступного року. Я тебе прикінчу, середньоваговик. Знайди свої яйця та вийди на бій зі мною, сучко".

Нагадаємо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Усик — Ф'юрі, за словами українського чемпіона, який переміг у реванші Ентоні Джошуа, точно не відбудеться 2022 року. Ймовірно, поєдинок пройде 11 або 18 лютого 2023 року на Близькому Сході.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі прийняв рішення повернутися у великий бокс.

Фото Instagram

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