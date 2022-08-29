Боксерська дуель за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring українцем Олександром Усиком (20 перемог, 13 з них — нокаутом), який переміг у реванші Ентоні Джошуа, та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), який нокаутував Ділліана Уайта, проведуть пізніше, ніж планувалося.

Проведення поєдинку у грудні 2022 року малоймовірне. Про це з посиланням на промоутера Боба Арума повідомляє інсайдер Майкл Бенсон у своєму Twitter. Поєдинок планують організувати 11 чи 18 лютого 2023 року на Близькому Сході. Серед можливих місць проведення — Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ.

Як відомо, зовсім недавно Тайсон Ф'юрі оголосив про відхід на пенсію, але пізніше, після загибелі двоюрідного брата, повідомив, що відновить професіональну кар'єру.

До речі, інсайдер ESPN Марк Кригель повідомив, що 35-річний Усик та 34-річний Ф'юрі досягли принципової домовленості про гонорари за можливий бій.

«Цей бій відбудеться, — цитує Макса Кригеля boxingnews24.com. — Звідки я знаю? Яке джерело розбіжностей виникає перед кожним великим боєм? Розподіл гонорару. Буде це 70 на 30, 60 на 40? У цьому бою буде 50 на 50. Я сьогодні розмовляв з Бобом Арумом, і він сказав, що це вирішено. Мої інші джерела теж це підтвердили. Так що один із спірних моментів повністю усунений. Для мене це хороша новина, яка говорить про те, що бій відбудеться.

Щодо місця проведення, то ви могли бачити цього тижня повідомлення, що Саудівська Аравія хоче влаштувати бій у грудні. Не вірте цьому. За словами Арума та інших моїх співрозмовників це малоймовірно. Зараз ймовірна дата — лютий, вікенд Супербоула або наступний тиждень після нього. Можливо, бій пройде на Близькому Сході, але необов'язково у Саудівській Аравії. Варіантами також можуть стати Абу-Дабі та Катар. Ходять чутки, що бій відбудеться у Великій Британії. Він не пройде на «Уемблі». Не слухайте ці розмови. Буде зима. Потрібно берегти бійців. Це буде закрита арена на 80 тисяч людей у Кардіффі, якщо бій пройде у Великій Британії".

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі висунув жорсткий ультиматум для проведення бою з Олександром Усиком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик після перемоги над Джошуа очолив престижний рейтинг.

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