Пряма відеотрансляція першої пресконференції Олександра Усика в Україні після перемоги над Джошуа

У п'ятницю, 2 вересня, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO, IBO, а також журналу The Ring Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом, жодної поразки), який переміг у бою-реванші у Саудівській Аравії британця Ентоні Джошуа, проводить у Києві першу пресконференцію після повернення до України.

Олімпійський чемпіон зустрівся з українськими представниками ЗМІ і вперше докладно розповідає про поєдинок, підтримку ЗСУ, ініціативу благодійного фонду Usyk Foundation та відповідає на запитання журналістів.

Пряму відеотрансляцію пресконференції Олександра Усика дивіться (початок — об 11:10) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що команда Олександра Усика веде переговори з володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі переговори про проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Ймовірно, поєдинок, гонорар у якому боксери розділять порівну, відбудеться 11 або 18 лютого 2023 року на Близькому Сході.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Тайсона Ф'юрі після бою Усик — Джошуа сталася трагедія.

Фото Instagram

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