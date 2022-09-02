Зраджували Україну «з ідеологічних міркувань»: СБУ викрила українців, які зливали ворогові паролі блокпостів

Після початку війни справ у СБУ не меншає. Ось і сьогодні, повідомляють, що контррозвідка СБУ викрила та затримала двох громадян України, які «зливали» окупантам позиції українських військових на Харківщині.

Правоохоронці встановили, що це місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.

Її спільник — працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Встановлено, що одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.

Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам рф за допомогою месенджерів.

Зрадників було затримано. Їм повідомили про підозру за статтею про державну зраду. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

СБУ продовжує виявляти та затримувати громадян України, які співпрацюють з окупантами. Днями співробітники СБУ викрили зрадницю, яка передавала спецслужбам росії координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Жінка використала чоловіка «втемну».



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