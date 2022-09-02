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Суспільство та люди

Чи пустять чоловіка-супроводжувального вдруге за кордон: пояснення юристів

22:00 2 вересня 2022
виїзд за кордон

Враховуючи обмеження, запроваджені для військовозобов'язаних чоловіків, усе частіше можна почути запитання щодо різних випадків виїзду за межі країни. Чи дозволять вдруге перетнути державний кордон особі, яка супроводжує родича з інвалідністю, відповідь надали спеціалісти Юридичного порадника для ВПО:

«З часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану і до його припинення чи скасування, мають право виїхати за межі країни за наявності документів, що підтверджують відповідні обставини, але не більше ніж 1 раз, особи, які супроводжують:

  • особу з інвалідністю І чи II групи та при цьому доводяться їй батьком, чоловіком, повнолітнім сином або зятем;
  • особу з інвалідністю І чи II групи або іншу особу, що потребує постійного догляду, та при цьому є особою, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб;
  • особу з інвалідністю, визнану судом недієздатною, та при цьому є її опікуном АБО повнолітнім членом родини, коли опікуна такій особі не призначено;
  • дитину з інвалідністю, при цьому бувши її батьком, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем".

За таких умов, додають юристи, супровід особи з інвалідністю при виїзді з України можливий тільки раз під час дії воєнного або надзвичайного стану. Якщо особа з інвалідністю перетинала після 24 лютого 2022 року державний кордон і повернулася в Україну, повторно виїхати за межі країни до завершення воєнного стану, вона може лише самостійно.

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