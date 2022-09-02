Чи пустять чоловіка-супроводжувального вдруге за кордон: пояснення юристів

Враховуючи обмеження, запроваджені для військовозобов'язаних чоловіків, усе частіше можна почути запитання щодо різних випадків виїзду за межі країни. Чи дозволять вдруге перетнути державний кордон особі, яка супроводжує родича з інвалідністю, відповідь надали спеціалісти Юридичного порадника для ВПО:

«З часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану і до його припинення чи скасування, мають право виїхати за межі країни за наявності документів, що підтверджують відповідні обставини, але не більше ніж 1 раз, особи, які супроводжують:

особу з інвалідністю І чи II групи та при цьому доводяться їй батьком, чоловіком, повнолітнім сином або зятем;

особу з інвалідністю І чи II групи або іншу особу, що потребує постійного догляду, та при цьому є особою, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб;

особу з інвалідністю, визнану судом недієздатною, та при цьому є її опікуном АБО повнолітнім членом родини, коли опікуна такій особі не призначено;

дитину з інвалідністю, при цьому бувши її батьком, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем".

За таких умов, додають юристи, супровід особи з інвалідністю при виїзді з України можливий тільки раз під час дії воєнного або надзвичайного стану. Якщо особа з інвалідністю перетинала після 24 лютого 2022 року державний кордон і повернулася в Україну, повторно виїхати за межі країни до завершення воєнного стану, вона може лише самостійно.

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