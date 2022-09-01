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Суспільство та люди

«Ще триває дискусія»: українців поки що не відпускатимуть за кордон під заставу у 200 тисяч гривень

19:45 1 вересня 2022
Автомобілі на кордоні

Планувалося, що з 1 вересня українські бізнесмени, які є військовозобов'язаними, за дотримання низки умов зможуть на тиждень виїжджати за кордон у відрядження — у мобільному додатку «Дія» мав запрацювати сервіс «єВідрядженя», проте цього не сталося.

Як пише «Ліга», відповідна постанова не була підписана прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Кабмін затвердив рішення, яке дозволяє виїзд під заставу у 200 тисяч гривень, проте дискусія щодо постанови триває.

«Поки що триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли і в якому форматі», — зазначив він і додав, що якщо документ підпишуть, то ця послуга в «Дії» буде швидко реалізована.

Раніше адвокат роз'яснив нюанси з виїздом за кордон низки категорій українців, яким це дозволено. Зокрема, багатодітним батькам та студентам.

Фото зі сторінки Держприкордонслужби України в соцмережах

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