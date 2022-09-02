Діяли «по-гусарськи»: бійці ЗСУ відбили атаку ворога під Гусарівкою, а також ще на трьох напрямках, — Генштаб

Закінчується сто дев'яносто перша доба війни. Росіяни продовжують завдавати ударів по українських містах та селах, вбиваючи та калічачи людей, руйнуючи інфраструктуру.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку росіяни дистанційно мінували території в районі населеного пункту Леб'яже. А Сили оборони, своєю чергою, успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.



На Слов'янському та Краматорському напрямах підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню низку населених пунктів.

На Бахмутському напрямі Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Соледара, Бахмутського, Веселої Долини. Наступальними діями підрозділи так званих «кадировців» намагалися просунутися у район Зайцево та Майорська, бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище у напрямках населених пунктів Першотравневе, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям ЗСУ, росіяни були відкинуті на старі позиції.



На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріл кількох населених пунктів. ЗСУ успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіне.



Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та у роту особового складу.

Зазначається, що через приїзд комісії МАГАТЕ росіяни вивезли всю військову техніку з території Запорізької АЕС. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атоменергомаш», решту розмістили у найближчих населених пунктах.



Нагадаємо, сьогодні в Антонівці Херсонської області пролунала серія вибухів. За інформацією очевидців, пошкоджено катери окупантів біля поромної переправи. Крім того, удару також зазнало скупчення ворожої техніки й склад боєприпасів.

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram