Магучих із кількома рекордами блискуче виграла етап «Діамантової ліги» у Брюсселі (відео)

20-річна українка Ярослава Магучих, яка стала чемпіонкою Європи в Мюнхені, блискуче виступила на етапі «Діамантової ліги» у Брюсселі.

Дніпрянка єдина з усіх учасниць змогла подолати планку вище двох метрів, у підсумку здобувши «золото» з результатом 2,05 м. На куражі наша співвітчизниця замахнулася на світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримається вже 35 (!) років, але планка на висоті 2,10 м Ярославі не підкорилася.

Зазначимо, що Магучих підкорилися одразу кілька рекордів. Ярослава показала найкращий результат сезону у світі та своє найкраще досягнення у кар'єрі на змаганнях на відкритому повітрі, а також повторила національний рекорд та рекорд турніру, який тримається з 2011 року.

Додамо, що ще дві наші співвітчизниці до п'єдесталу не «дострибнули». Ірина Геращенко із результатом 191 см стала шостою, а Юлія Левченко (188 см) — восьмою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Проценко, який вирвався з окупації, завоював «золото» «Діамантової ліги» в Лозанні.

Фото brussels.diamondleague.com

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