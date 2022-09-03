Олег Скрипка та НАОНІ знову зіспівалися: чим зірки дивуватимуть на благодійному концерті у Києві

Музикант Олег Скрипка, який нещодавно згадував про своє зіткнення з ідеологом «руського міра» олександром дугіним, братиме участь у благодійномо концерті, який відбудеться в Києві у середу, 7 вересня, в Жовтневому палаці.

Він знов виступатиме разом з НАОНІ. Олег Скрипка та музиканти академічного оркестру народних інструментів співпрацюють вже понад шість років. Серед їхніх програм — «Різдвяна», «Етно — рок» та «Український Романс».

До благодійного концерту артисти створюють нову програму «Зродились ми», яка складатиметься з патріотичних та воєнних творів, зокрема, «Ой у лузі червона калина», «Батько наш Бандера», а також з хітів, що вже стали легендарними. Глядачам обіцяють також і класичні твори та світові хіти у віртуозному супроводі народних інструментів.

Організатори, зважаючи, на воєнний час, зазначили, що концерт відбуватиметься за дотримування необхідних заходів безпеки. Так, на нижньому поверсі Жовтневого палацу розташоване укриття. У разі повітряної тривоги глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення у сховищі. Після концерт буде продовжено!

Початок концерту — 18:00.

Нагадаємо, що нещодавно співачка Тіна Кароль підтримала українських військових, відвідавши їх на позиціях. Вона влаштувала концерт для бійців просто посеред лісу.

А ТНМК з благодійним концертом виступили в німецькому Дрездені. Правда, під час гастролей виникла надзвичайна ситуація — музикантів обікрали. Поки вони виступали, з бусу винесли документи, гроші, ноутбуки та іншу техніку.

Фото Олега Скрипки з Instagram



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