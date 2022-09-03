Уряд на боці України, «незалежно від того, що думають виборці»: глава МЗС Німеччини зробила гучну заяву

Міністр закордонних справ Анналена Бербок очікує протести проти високих цін на енергоносії восени та взимку. Проте вона відкидає зміну політики щодо України через тиск з боку вулиці. Послаблення санкцій проти росії не є варіантом, повідомляє німецьке видання.

«Якщо я дам обіцянку народу України: „Ми будемо поруч з вами, поки ми вам потрібні“, то я цю обіцянку виконаю. Незалежно від думки німецьких виборців. Але я буду підтримувати народ України, як і обіцяла, — сказала Бербок після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на панельній дискусії в Празі. - Люди вийдуть на вулиці і скажуть, що вони не можуть платити за енергоносії. Треба вживати соціальних заходів, щоб протидіяти цьому».

Раніше Бербок виступала за стратегічну перебудову політики ЄС щодо росії на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

«Пропозиція глави МЗС містила чотири пункти: посилення власної обороноздатності, підтримка опонентів російського режиму, підтримка України та робота зі світовими партнерами на захист міжнародного права. Концепція, яку країни-члени отримали як основу для обговорення, також визнає, що підтримка України має свою ціну, яка, ймовірно, знову зросте. Тому стратегічні комунікаційні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб показати, як підтримка України підвищить безпеку Європи в довгостроковій перспективі та чому санкції є необхідними та ефективними».

У тексті також зазначено, якою має бути мета підтримки України.

«Щоб запобігти майбутній агресії, війна росії проти України повинна перетворитися на стратегічний провал», — йдеться в секретній статті, яка є у розпорядженні Німецького агентства преси. Ця невдача визначається в найширшому сенсі і включає також відокремлення від росії в енергетичній сфері.

Нагадаємо, газовий шантаж росіїї продовжується: постачання в Європу блакитного палива «Північним потоком» знову зупинено.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram