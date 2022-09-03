«Це займе багато часу та зусиль»: син Брітні Спірс пояснив, чому не спілкується з мамою

Минулого тижня відбувся перший музичний реліз співачки Брітні Спірс після закінчення суперечливого 13-річного опікунства над нею батька. Але її тяжка боротьба за свободу нещодавно вивела на перший план низку глибоких сімейних конфліктів. Її сини Престон, 16 років, і Джейден, 15 років, дали інтерв’ю виданню та розповіли про стосунки з матір’ю. Сама ж всесвітньо відома співачка визнала минулого року, що, попри всі її досягнення, «немає нічого сильнішого за любов між матір'ю і сином».

Син Джейден підкреслює, що «ненависті до мами немає», але він визнає, що «це займе багато часу та зусиль», щоб відновити їхні зламані стосунки:

«Я на 100% думаю, що це можна виправити. Просто це займе багато часу та зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала психічно. Коли їй стане краще, я дуже хочу побачити її знову».

Звертаючись безпосередньо до Брітні, він додав: «Я тебе дуже люблю, сподіваюся на найкраще для тебе. Можливо, одного разу ми зможемо сісти ось так і знову поговорити». Проте зробити це на весіллі з 28-річним Семом, з яким Брітні познайомилася на зйомках свого кліпу Slumber Party у 2016 році, було б недоречно, вважає її син Джейден.

«Тоді просто був не найкращий час. Я не кажу, що я не радий за неї, — пояснив він. — Я дуже радий за них, але вона не запросила всю сім'ю, і якщо б це були тільки я і Престон, я просто не бачу, як ця ситуація закінчилася б добрими стосунками. Мені здається, що у дитинстві мамі було важко приділяти нам обом увагу і виявляти однакову любов, і я не думаю, що вона показувала достатньо її брату Престону, і мені дуже прикро через це. Ми обоє зазнали такого сильного тиску в минулому, що зараз це наше безпечне місце, щоб обробити всі емоційні травми, які ми пережили, щоб вилікувати свій психічний стан

Зазначимо, що у 2019 році колишній чоловік Брітні та батько її синів Кевін Федерлайн отримав 70 відсотків опікунства над дітьми.

Під час інтерв'ю Джейден висловився і про свого діда Джеймі Спірса:

«Мій дід не заслуговує на всю ненависть, яку він отримує у ЗМІ. Я люблю його всім серцем. Він просто намагався бути батьком».

Що цікаво, після виходу інтерв'ю співачка опублікувала пост у Instagram та відповіла синові:

«Я щосили намагалася бути кращою людиною, якою тільки могла бути. Моя любов до моїх дітей не має меж, і мені дуже сумно чути його обурення, коли він каже, що я не виправдала його очікувань, як мати. Можливо, якось ми зустрінемося віч-на-віч і поговоримо про це відкрито. Можливо, люба дитино, ти поясниш мені, чому наша сім'я вчинила так з кимось. Я допомагала вашому батькові, у якого не було роботи 15 років… Я впевнена, що стандарти вашого тата, який курить травку щодня, приносять користь вашому повсякденному життю у 15 років, щоб бути частиною дуже крутого покоління. Щодо мого психічного здоров’я… Тобі слід спочатку взяти книгу і прочитати її, перш ніж говорити щось про мій інтелект».

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс втретє вийшла заміж, відгуляла гучне весілля і придбала маєток за 12 млн доларів.

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