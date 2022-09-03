39.78 / 40.61 39.59 / 40.58
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смажені баклажани з солодким перцем на зиму без стерилізації: готувати просто, з’їдаються на ура

22:34 3 вересня 2022
Смажені баклажани з солодким перцем на зиму

За словами кулінарки Марини Гармаш, яка раніше поділилася рецептом заправка із солодкого перцю та кропу, такі баклажани — один із її найулюбленіших варіантів домашніх заготовок. Закриває так вже багато років. Овочі бере невеликі, тому їх кількість може відрізнятися.

Потрібно на 1 літрову банку:

  • 5 — 6 шт. баклажанів,
  • 5 — 7 шт. солодкого перцю,
  • 2 — 4 зубчики часнику,
  • 10 — 12 гілочок петрушки
  • 2 ст. л. цукру,
  • 1 ч. л. солі,
  • 50 — 60 мл 9% оцту,
  • рослинна олія для смаження без запаху;
  • вода-окріп

Приготування:

Добре вимийте банки. Петрушку та часник подрібніть. На дно банки насипте цукор і сіль, влийте оцет. Накрийте кришечкою. Баклажани промийте під проточною водою. Розріжте їх на дві частини, потім кожну з частин на брусочки. Розігрійте сковороду з рослинною олією, покладіть баклажани в один шар і обсмажте з усіх боків. Включаючи сторону, де знаходиться шкірочка. Смажаться баклажани дуже швидко, готові повинні легко проколюватися виделкою.

Відкрийте кришечку і перекладіть першу порцію прямо в банку, відразу ж накрийте. Смажте наступну порцію. Кожен шар баклажанів перекладіть часником та петрушкою.

Солодкий перець наколіть виделкою, чи ножем. Також обсмажте під кришкою, до готовності. Перекладіть до смажених баклажанів. Закип'ятіть воду і залийте підготовлену баночку до самого верха. Відразу ж закатайте. За допомогою рушника покачайте баночку в руках, щоб розтанули цукор і сіль. Закутайте на добу.

Читайте також: Рецепт на зиму — «вогонь»: маринуємо гарбуз із гострим перцем

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Алла Пугачова

«Куди ж зникла прекрасна людина Нікіта Сєргеєвіч Міхалков?»: Пугачова відповіла головному «бісогону» росії кадром з його фільму

Тайсон Ф&#39;юрі

«Знайди свої яйця і вийди на бій зі мною, сучко»: Ф'юрі образливо відреагував на виклик Усика (відео)

дівчина

Повіє вітер змін: шість знаків зодіаку, життя яких кардинально зміниться на краще у вересні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту