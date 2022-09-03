Смажені баклажани з солодким перцем на зиму без стерилізації: готувати просто, з’їдаються на ура

За словами кулінарки Марини Гармаш, яка раніше поділилася рецептом заправка із солодкого перцю та кропу, такі баклажани — один із її найулюбленіших варіантів домашніх заготовок. Закриває так вже багато років. Овочі бере невеликі, тому їх кількість може відрізнятися.

Потрібно на 1 літрову банку:

5 — 6 шт. баклажанів,

5 — 7 шт. солодкого перцю,

2 — 4 зубчики часнику,

10 — 12 гілочок петрушки

2 ст. л. цукру,

1 ч. л. солі,

50 — 60 мл 9% оцту,

рослинна олія для смаження без запаху;

вода-окріп

Приготування:

Добре вимийте банки. Петрушку та часник подрібніть. На дно банки насипте цукор і сіль, влийте оцет. Накрийте кришечкою. Баклажани промийте під проточною водою. Розріжте їх на дві частини, потім кожну з частин на брусочки. Розігрійте сковороду з рослинною олією, покладіть баклажани в один шар і обсмажте з усіх боків. Включаючи сторону, де знаходиться шкірочка. Смажаться баклажани дуже швидко, готові повинні легко проколюватися виделкою.

Відкрийте кришечку і перекладіть першу порцію прямо в банку, відразу ж накрийте. Смажте наступну порцію. Кожен шар баклажанів перекладіть часником та петрушкою.

Солодкий перець наколіть виделкою, чи ножем. Також обсмажте під кришкою, до готовності. Перекладіть до смажених баклажанів. Закип'ятіть воду і залийте підготовлену баночку до самого верха. Відразу ж закатайте. За допомогою рушника покачайте баночку в руках, щоб розтанули цукор і сіль. Закутайте на добу.

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