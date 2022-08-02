Заправка із солодкого перцю та кропу: всі подруги проситимуть цей рецепт
Така заправка із солодкого перцю та кропу — це справжня «виручалочка» узимку, коли беремося варити першу страву чи готувати підливу. Бо тоді вже ні перець, ні зелень не такі корисні, та й аромат не той, що влітку. Цю заправку, за словами кулінарки Марини Гармаш із Запоріжжя, не потрібно варити, отож вона зберігає всі корисні властивості складників. Сіль — дієвий консервант, заготовка не пліснявіє, зберігається в холодильнику до весни. Солодкий перець можна брати будь-якого кольору.
Інгредієнти:
- 2 кг солодкого червоного перцю,
- 1 пучок кропу,
- 1,5 — 2 ст. л. насіння солодкого перцю,
- 300 г морської або кам'яної солі,
- 30 — 50 мл оцту 9% для обробляння банок.
Приготування:
Солодкий перець промийте під проточною водою, розріжте на дві частини, насіннєву коробочку не викидайте, а виберіть з неї насіння (воно має бути біленьким). Перець поріжте на шматочки та подрібніть на м'ясорубці. Додайте до подрібненої маси, насіння перцю, дрібно покришений кріп і сіль. Добре перемішайте.
У банки для зберігання налийте оцту, закрийте кришкою і добре потрясіть. Потім вміст злийте в іншу баночку і також потрясіть.
Розфасуйте заправку по банках, накрийте кришкою. Поставте на зберігання до холодильника.
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