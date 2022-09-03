Багато українських господинь люблять маринувати гарбуз на зиму. Telegram-канал «Рецепти на кожен день» поділився рецептом маринованого гарбуза із гострим перцем.

Складові: 600 г м'якоті гарбуза;

1 перець чилі; пучок петрушки;

300 мл води;

1 столова ложка оцту (9%);

5−10 горошин запашного перцю;

3 чайні ложки солі;

3 чайні ложки цукру;

70−90 мл рослинної олії. Приготування: Наріжте гарбуз часточками, а перець шматочками середнього розміру. Розкладіть овочі в чисті банки і додайте туди зелень петрушки. Потім приготуйте маринад. У сотейник налийте воду і оцет, додайте запашний перець, сіль, цукор, олію і трохи петрушки. Отриманий розсіл прокип'ятіть на повільному вогні 5−7 хвилин. Залийте гарячий маринад у банки з гарбузом, накрийте кришкою і кип'ятіть на слабкому вогні 10−15 хвилин. Потім закатайте, переверніть, укутайте і дайте повністю охолонути.

Як писали «ФАКТИ», з гарбуза можна приготувати дуже корисну запіканку. Одним із рецептів такої запіканки поділилася фудблогер Ольга Матвій.

Також раніше «ФАКТИ» писали про те, як зрозуміти, що гарбуз дозрів, і коли краще збирати врожай.

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