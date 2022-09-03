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Рецепт на зиму — «вогонь»: маринуємо гарбуз із гострим перцем

11:28 3 вересня 2022
Маринований гарбуз

Багато українських господинь люблять маринувати гарбуз на зиму. Telegram-канал «Рецепти на кожен день» поділився рецептом маринованого гарбуза із гострим перцем.

Складові:

600 г м'якоті гарбуза;
1 перець чилі; пучок петрушки;
300 мл води;
1 столова ложка оцту (9%);
5−10 горошин запашного перцю;
3 чайні ложки солі;
3 чайні ложки цукру;
70−90 мл рослинної олії.

Приготування:

Наріжте гарбуз часточками, а перець шматочками середнього розміру. Розкладіть овочі в чисті банки і додайте туди зелень петрушки.

Потім приготуйте маринад. У сотейник налийте воду і оцет, додайте запашний перець, сіль, цукор, олію і трохи петрушки. Отриманий розсіл прокип'ятіть на повільному вогні 5−7 хвилин.

Залийте гарячий маринад у банки з гарбузом, накрийте кришкою і кип'ятіть на слабкому вогні 10−15 хвилин. Потім закатайте, переверніть, укутайте і дайте повністю охолонути.

Як писали «ФАКТИ», з гарбуза можна приготувати дуже корисну запіканку. Одним із рецептів такої запіканки поділилася фудблогер Ольга Матвій.

Також раніше «ФАКТИ» писали про те, як зрозуміти, що гарбуз дозрів, і коли краще збирати врожай.

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