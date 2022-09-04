Ми називаємо його Борис Джонсонюк: Зеленський розповів британцям про допомогу їхнього прем'єра Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який любить здійснювати несподівані візити в Україну, став дуже популярним у нашій країні, і навіть отримав напівжартівливе прізвисько «Борис Джонсонюк». Про це у статті для The Mail on Sunday написав президент України Володимир Зеленський.

«Ми навіть почали звертатися до нього тепло і з гумором. „Борис Джонсонюк“ — українське прізвище, якщо поставити наголос на останній склад у його Instagram-акаунті», — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Джонсон ще на початку лютого виявив бажання допомагати Україні. І в перші години війни прем'єр Британії був одним із перших лідерів, який зателефонував президенту.

Глава Української держави подякував Джонсону за швидку та рішучу допомогу, а також за політичну волю, оскільки «не так багато політиків готові це зробити».

«При кожній зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже гарне питання: „Що ще? Що вам ще потрібно?“. Це стало нашим девізом, який гарантує ефективний прогрес і рух уперед», — написав гарант.

Зеленський заявив, що британський прем'єр став справжнім другом для українців. Він також нагадав про візит Джонсона до Києва у квітні. Тоді популярність британського політика в Україні різко зросла.

При цьому президент висловив сподівання, що майбутній глава уряду Великобританії стане для України не меншим другом.

«За кілька днів у Великій Британії буде новий прем'єр-міністр. Як президент України, я буду щасливий встановити тісні відносини», — наголосив Зеленський.

Статтю українського лідера викликано, ймовірно, тим фактом, що у Британії днями завершилося голосування за нового лідера Консервативної партії. І вже завтра, 5 вересня, стане відомо, хто обійме посаду глави уряду — чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс або екс-глава Міністерства фінансів Ріші Сунак. При цьому Трас вже заявила, що її перший дзвінок на новій посаді буде зроблено до Києва. Крім того, не можна скидати з рахунків і той факт, що, можливо, і сам Джонсон захоче продовжити кар'єру в політиці, незважаючи на його колишні висловлювання. Тому така подача від Зеленського йому не завадить.

Нагадаємо, що після смерті Михайла Горбачова Борис Джонсон заявив, що завжди захоплювався «мужністю та чесністю» президента СРСР, які той виявив «у мирному завершенні холодної війни».

«За часів путінської агресії в Україні його невпинне прагнення відкрити радянське суспільство залишається прикладом для всіх нас», — сказав Джонсон.

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