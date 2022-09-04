Осінь буде важкою: екстрасенс розповіла про ситуацію на фронтах до наступного року

Попри передбачення деяких астрологів на перелом у війні у серпні-вересні, війна в Україні, на жаль, поки що триватиме. При цьому восени на фронті будуть великі та тяжкі бої, але перемога все одно буде за Україною.



Про це екстрасенс та тарологиня Людмила Хомутовська розповіла в інтерв'ю УНІАН .



«Україну восени чекають великі бої. При цьому ми матимемо величезну кількість перемог, до яких йшла наша країна. Потрібно розуміти, що все це буде хвилеподібно — десь ми будемо на висоті, десь нам буде важко. До цього потрібно приготуватися, і спокійно на це реагувати», — сказала експертка.



За її словами, є висока ймовірність загострення ситуації у несподіваному місці. Варто чекати провокацій від росіян, подібно до тієї, яка зараз на ЗАЕС. Будуть інформаційні війни, маніпуляції.



Водночас Хомутовська уточнила, що окупантам не вдасться підірвати Запорізьку АЕС.



«Окупанти відійдуть від ЗАЕС до кінця осені. При цьому маніпулювати ЗАЕС вони будуть до останнього дня їхнього перебування там. Там може бути дві ситуації: ВСУ підійде дуже близько до ЗАЕС, буде перевага нашої країни, і можуть бути домовленості на рівні країн. Але безпосередньо Зеленський і Путін не спілкуватимуться. До вирішення цього питання підключатимуться треті особи. Але Запорізьку АЕС не підірвуть», — резюмувала екстрасенс.



Колегу підтримала й астрологиня Ірина Звягіна. Вона також вважає, що розв'язана росією війна проти України не закінчиться до кінця поточного року.



Нагадаємо, астрологи назвали енергетично найважчі та найнебезпечніші дні вересня.

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